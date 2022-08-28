Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США

ВС Китая приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу

Вооруженные силы (ВС) Китая приведены в состояние повышенной боевой готовности после прохода крейсеров Военно-морских сил (ВМС) США по Тайваньскому проливу. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает РИА Новости.

«Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

Ранее два корабля американских ВМС осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Через международные воды в Тайваньском проливе прошли Chancellorsville и Antietam.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.