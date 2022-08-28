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Терапевт объяснил опасность алкоголя при использовании назальной вакцины

Терапевт Водовозов призвал отказаться от алкоголя в период использования назальной вакцины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Употреблять алкоголь после прививки от коронавируса не рекомендуется, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.

По словам медика, алкоголь подавляет иммунитет. Специалист напомнил, что в Центре имени Гамалеи ранее советовали не употреблять алкогольные напитки в течение трех дней после применения препарата «Спутник V». Некоторые эксперты также советовали не пить спиртное до вакцинации.

Водовозов уточнил, что при использовании назальной вакцины необходимо учитывать еще один нюанс. Непосредственно после ее введения нужно на два часа отказаться от еды и напитков. «Вакцина должна успеть распределиться по слизистой и подействовать до того, как вы ее смоете пищей или напитками. В данном конкретном случае алкоголь считается питьем, то есть может произойти чисто механическое смывание вакцины», — объяснил опасность специалист.

Также он предупредил, что в случае употребления алкоголя после вакцинации есть риск того, что прививка не сработает. Поэтому следует воздержаться в первые трое суток после процедуры. «А еще лучше не пить неделю или даже две, пока идет формирование иммунитета к COVID-19», — выделил он период.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса.

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Марина Совина
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