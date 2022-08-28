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Суд согласился назначить эксперта для изучения изъятых у Трампа бумаг

Судья Кэннон дала предварительное согласие на эксперта для изучения изъятых у Трампа бумаг

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Суд штата Флориды дал предварительное согласие на то, чтобы назначить специального эксперта для изучения изъятых секретных государственных бумаг в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила федеральный судья Флориды Эйлин Кэннон, говорится на сайте ведомства.

Назначить эксперта попросил сам экс-глава государства. Слушания по делу о хранении Трампом секретных бумаг в личном поместье Мар-а-Лаго пройдут 1 сентября.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что судья во Флориде усомнилась в правомерности изъятых ФБР у бывшего президента США Дональда Трампа документов во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго и намерена удовлетворить его просьбу, назначив эксперта для решения данного вопроса.

До этого директор разведки США Эврил Хейнс рассказала, что американские разведведомства оценят потенциальный риск, который представляло бы раскрытие данных в документах, изъятых при обыске в поместье Трампа, для национальной безопасности.

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Николай Чигасов
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