Аналитик дал советы по использованию юаня

Аналитик Бирюков призвал использовать юань как инструмент для хеджирования рисков

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков заявил, что сейчас китайский юань не служит инструментом выбора для инвестиций с учетом высокой инфляции в большинстве стран. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Бирюков дал советы по использованию юаня и призвал рассматривать его как инструмент для хеджирования рисков. Он напомнил о растущем спросе на китайскую валюту и подчеркнул, что в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань превышают доллар и евро.

«Юань нужен импортерам — торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в “твердой” валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что крупные компании России стали предлагать инвесторам номинированные в юанях инструменты — облигации. По его мнению, спрос на китайскую валюту продолжит увеличиваться, усиливая риски для традиционных доллара и евро.

Ранее сообщалось, что Россия собирается выпускать госдолг в юанях. Эту возможность прорабатывает Минфин страны, пишут «Ведомости».