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Трое нидерландских спецназовцев пострадали в результате стрельбы у отеля в США

NL Times: трое бойцов нидерландского спецназа пострадали из-за стрельбы у отеля в США

Фото: Dimitrios Manis / Globallookpress.com

Трое нидерландских военных пострадали при стрельбе в городе Индианаполис штата Индиана в США, пишет NL Times.

Неизвестный открыл стрельбу у отеля Hampton Inn утром около 3:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) в субботу, 27 августа. В этом отеле остановились бойцы нидерландского армейского корпуса войск коммандос (голландский спецназ). Как уточнили в министерстве обороны Нидерландов, пострадали трое военных, которых госпитализировали. Врачи оценивают состояние одного из них как критическое, состояние остальных стабильное.

«Инцидент произошел в свободное время военнослужащих. По делу пока никто не задержан, следствие продолжается», — добавили в ведомстве.

В июне неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в американском городе Коламбус, штат Огайо. В результате происшествия погиб один человек.

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Марина Совина
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