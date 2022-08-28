Стало известно о росте числа бегущих с Украины людей

Глава ВГА Балицкий заявил о росте потока украинцев, устремившихся в Запорожье

С начала мая вырос поток людей, устремившихся с подконтрольной Украине территории в российское Запорожье. Об этом заявил глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются. Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору», — подчеркнул Балицкий.

«Более того, ощутимо увеличилось число мужчин, которые тем или иным способом уезжают оттуда в Россию, не желая быть убитыми на фронтах, попав под мобилизацию», — добавил он. Глава администрации также сообщил, что жители подконтрольной России части региона получили возможность оформить социальные выплаты, в том числе единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла новую схему уклонения от призыва в армию: призывников вывозили на подконтрольную России территорию Запорожской области. Сообщается, что СБУ раскрыли группу лиц, которая помогла мужчинам бежать от призыва. Схему организовал житель Мелитополя, который стал перевозить своих знакомых в город с подконтрольных Украине территорий.