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На Украине раскрыли новую схему уклонения от призыва в армию

СБУ раскрыла схему вывоза украинских призывников на подконтрольные России территории

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла новую схему уклонения от призыва в армию: призывников вывозили на подконтрольную России территорию Запорожской области. Об этом сообщила подконтрольная Киеву администрация Запорожской области, передает РИА Новости.

Сообщается, что СБУ раскрыли группу лиц, которая помогла мужчинам бежать от призыва. Схему организовал житель Мелитополя, который стал перевозить своих знакомых в город с подконтрольных Украине территорий.

Для каждого предварительно была подготовлена «легенда» — о поездке к родственникам или волонтерстве. Организатор обеспечивал призывников жильем, а затем помогал перебраться в Крым.

Мужчину обвиняют в незаконном переправлении людей через границу Украины, отмечают в администрации.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что посредники в республике начали за деньги оформлять призывникам «поступление» в иностранный вуз, чтобы те уехали из республики под видом студентов. Выезд из страны обещают устроить за 1,5–2,5 тысячи долларов.

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Алевтина Запольская
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