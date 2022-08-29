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Samsung изобрела смартфон с секретным дисплеем

SamMobile: Samsung запатентовала смартфон с дополнительным дисплеем

Фото: SAMMOBILE

Компания Samsung изобрела телефон, имеющий скрытый экран на задней панели. Об этом сообщает издание SamMobile.

Патент обнаружили на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно описанию, смартфон имеет два экрана — вспомогательный дисплей расположен на задней панели и закрыт защитным стеклом. При желании экран можно отключить — по словам журналистов, в этом случае дисплей сливается с цветом задней панели устройства.

Инженеры корпорации отметили, что вспомогательный экран можно использовать для отображения различной справочной информации — по типу функции постоянно включенного дисплея на различных смартфонах. Также его можно применять при фотосъемке. При этом секретный экран можно отключить и пользоваться только основным.

Авторы медиа сравнили новый телефон корейской компании с аппаратом Nubia X, выпущенным ZTE в 2020 году. На задней панели концептуального девайса был расположен вспомогательный экран, закрытый стеклом, в котором можно было регулировать уровень прозрачности. В этом случае дисплей можно было отключить и спрятать.

В конце августа инсайдеры рассказали, что Samsung запланировала установить в следующий флагманский смартфон камеру разрешением 200 мегапикселей. Вероятнее всего, такую камеру получит Galaxy S23 Ultra, выход которого ожидается в начале 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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