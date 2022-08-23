Флагманы Samsung получат рекордную камеру

ET News: в Samsung Galaxy S23 Ultra будет установлена камера разрешением 200 мегапикселей

Samsung запланировала установить в следующий флагманский смартфон камеру разрешением 200 мегапикселей. Об этом сообщает корейское издание ET News.

Журналисты медиа ссылаются на отчет партнеров Samsung, которым о планах оснастить следующий флагман рекордной камерой недавно сообщили топ-менеджеры корейской корпорации. Судя по всему, камеру будет иметь запланированный на начало 2023 года Galaxy S23 Ultra — скорее всего, аппарат будет единственным устройством линейки, который получит подобный апгрейд.

По словам журналистов, выход Galaxy S23 Ultra окажется большое влияние на рынок смартфонов. «Китайские компании и другие производители, кажется, тоже намерены выпускать устройства с 200-мегапиксельной камерой», — отметили специалисты.

При этом Samsung окажется не первой компанией, которая выпустит телефон с камерой разрешением 200 мегапикселей. В середине августа устройство с оптикой рекордного разрешения — Moto X30 Pro — представила Motorola. Телефон оценили в 3699 юаней или около 33 тысяч рублей.

В конце июля инсайдеры предположили, что Samsung может представить очередную камеру рекордного разрешения. В сети обратили внимание на документы компании, намекающие на создание сенсора разрешением 450 мегапикселей.