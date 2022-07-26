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Раскрыта камера от Samsung разрешением 450 мегапикселей

SamMobile: Samsung может представить камеру разрешением 450 мегапикселей

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung может представить очередную камеру рекордного разрешения. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты обнаружили в сети раскрытый патент на регистрацию торгового знака Hexa2pixel, отправленного Samsung. Компания намерена оформить новый бренд на территории Южной Кореи. Проанализировав торговую марку, специалисты предположили, что инженеры могут работать над новым сенсором для камеры рекордного разрешения.

Авторы напомнили, что существующий датчик ISOCELL от Samsung имеет разрешение 200 мегапикселей, что стало возможным благодаря объединению матриц на 50 мегапикселей в формате 2х2 или 4х4. Предположительно, Hexa2pixel может называться технология, которая путем похожего объединения позволит формировать сенсор разрешением 450 мегапикселей.

По словам авторов материала, к предположению можно относиться скептически: корпорация может регистрировать новые товарные знаки на будущее и в итоге не применять их к своей продукции. Авторы отметили, что Samsung борется за увеличение количества мегапикселей в своей технике, поэтому рано или поздно сенсор рекордного разрешения все же может быть создан.

В конце мая инженеры Samsung показали возможности сенсора для камеры смартфона с рекордным разрешением 200 мегапикселей. «200-мегапиксельный датчик изображения скоро станет оптимальным решением для записи видео в формате 8K», — отметили в компании.

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Андрей Ставицкий
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