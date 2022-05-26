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Samsung показала возможности 200-мегапиксельной камеры

Samsung представила камеру для смартфона разрешением 200 мегапикселей

Кадр: Samsung / YouTube

Инженеры Samsung показали возможности сенсора для камеры смартфона с рекордным разрешением. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты корейской компании представили сенсор ISOCELL, который можно будет использовать в камерах нового поколения для смартфонов. По словам инженеров, ключевой особенностью новой разработки является тот факт, что пользователи смогут увеличивать и обрезать изображение без потери качества.

«200-мегапиксельный датчик изображения скоро станет оптимальным решением для записи видео в формате 8K», — сообщили в Samsung. В качестве примера инженеры сделали с помощью сенсора снимок кошки, который затем напечатали в максимально возможном разрешении. Получившаяся фотография была перенесена на холст размером 616 квадратных метров — это примерно в полтора раза больше размера баскетбольной площадки.

В заключение авторы отметили, что новый датчик Samsung HP1 200MP будет использовать технологию объединения пикселей ChameleonCell, которая позволяет датчику группировать 4 или 16 пикселей в один более крупный пиксель. Сроки появления новой разработки в смартфонах не раскрываются.

В середине мая китайские инсайдеры рассказали, что Nokia может выпустить новую версию легендарного телефона N73. Основной сенсор камеры телефона может получить разрешение 200 мегапикселей.

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Андрей Ставицкий
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