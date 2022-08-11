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Вышел смартфон с рекордной камерой

Motorola представила смартфон Moto X30 Pro с камерой рекордного разрешения

Фото: Motorola Mobility

Под брендом Motorola вышел смартфон с камерой рекордного разрешения. Об этом сообщает издание GSMArena.

По словам журналистов медиа, Moto X30 Pro оказался первым аппаратом на рынке, который получил камеру разрешением 200 мегапикселей. Она базируется на сенсоре ISOCELL HP1 от Samsung, который отличается диафрагмой f/1,95, оптической стабилизацией изображения и функцией объединения пикселей 16-в-1. Кроме 200-мегапиксельного сенсора аппарат имеет объективы разрешением 50 и 12 мегапкиселей.

Moto X30 Pro получил изогнутый 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400х1080 пикселей и поддержкой частоты 144 герц. Представленный смартфон базируется на топовом чипе Snapdragon 8+ Gen 1, имеет минимум 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

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Модель оснащена аккумулятором емкостью 4610 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 ватт. Новая технология позволяет зарядить телефон на 100 процентов за 19 минут. Для этого нужно использовать специальный зарядный аксессуар.

Стоимость Moto X30 Pro начинается с 3699 юаней или около 33 тысяч рублей. Топовая модификация, получившая 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, оценена в 4499 юаней (около 40,5 тысячи рублей). Продажи модели в Китае начнутся 11 августа.

В конце июля инсайдеры выяснили, что Samsung может представить очередную камеру рекордного разрешения. В сети обнаружили патент на регистрацию торгового знака Hexa2pixel, который может означать камеру разрешением 450 мегапикселей.

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Андрей Ставицкий
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