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Блогерша показала простой способ завить волосы на неделю без плойки

Американская блогерша Кристен: завить волосы на неделю можно с помощью заколки-крабика

Фото: @hauskris / TikTok

Блогерша Кристен из Сан-Франциско показала простой способ завить волосы на неделю без плойки. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом hauskris, чей блог насчитывает 154 тысячи подписчиков, рассказала, что раньше ее укладка держалась лишь в течение нескольких часов. «Теперь я буквально завиваю волосы один раз в неделю и не использую для этого горячие инструменты», — заявила американка в начале видео.

Кристен объяснила, что для создания кудрей можно использовать заколку-крабик. «Вам просто нужна прочная заколка, которая будет оставаться в ваших волосах всю ночь», — отметила девушка.

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Так, после мытья головы девушка опустила голову вниз, подобрала влажные волосы с помощью аксессуара и закрепила их на макушке. При этом она обратила внимание зрителей на то, что локоны не должны спадать в конский хвост, поскольку это может повлиять на стойкость укладки. «Итак, все мои волосы на макушке. Теперь я заворачиваю их в пучок и оставляю концы снаружи», — пояснила блогерша.

В заключение Кристен рассказала, что спит с такой конструкцией на голове на шелковой наволочке, а на утро распускает волосы и расчесывает их два раза.

Подписчики оценили лайфхак девушки в комментариях под видео. «Это лучший лайфхак!», «Раньше делала так постоянно. И это, правда, работает. К тому же из-за этого мои волосы росли намного быстрее», — высказывались они.

В июле жительница Австралии Шантель Мила назвала способ придать волосам ухоженный вид и сделать идеальную укладку за считаные секунды. По ее словам, для этого необходимо провести вдоль прядей куском кухонной фольги. Утверждается, что металлы в ее составе отводят электричество от поверхности волос, тем самым препятствуя их электризации.

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Мария Винар
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