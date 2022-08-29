Госдума предложила ввести регулирование цен на уголь

Комитет Госдумы по энергетике предложил ввести регулирование цен на уголь

Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже и ввести госрегулирование цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ с рекомендациями по итогам июльского заседания экспертного совета при комитете.

Рекомендации уже направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство. В обсуждении поучаствовали представители Минэнерго, ФАС, товарной биржи СПбМТСБ, а также «Русгидро» и угольного холдинга СУЭК (обе компании присутствуют в ТЭК Дальнего Востока). Согласно материалам к заседанию, рост цен на энергетический уголь на мировых рынках привел к их увеличению внутри страны. Для отдельных генераторов в 2021 году стоимость выросла на 100–300 процентов.

Чтобы нивелировать риски негативного развития ситуации на рынке угля, Минэнерго и ФАС планировали осенью 2022 года организовать регулярные биржевые торги этим сырьем. Для этого крупных игроков обяжут выставлять не менее 10 процентов от объема реализации в России угля марок Д и ДГ. Комитет Госдумы также счел необходимым создать проект закона, который даст право государственным и муниципальным учреждениям покупать уголь «на организованных (биржевых) торгах». В Минэнерго отметили, что такие меры «создадут конкуренцию, которая снизит количество посредников при закупке угля и обеспечит прозрачность сделок».

Кроме того, «Русгидро» предложила рассмотреть идею регулирования цен на уголь для энергопредприятий Дальневосточного федерального округа (ДФО). Компания напомнила, что прогноз Минэкономразвития по ценам на уголь, на основании которого ФАС ежегодно индексирует энерготарифы для этого региона, предполагает рост на 3,9 процента в 2022 году. При этом фактически в осенне-зимнем периоде 2021–2022 годов цены на уголь для крупнейших энергообъектов «Русгидро» в ДФО выросли на 200–400 процентов. В связи с этим Дальневосточная генерирующая компания, «дочка» «Русгидро», по итогам года может понести 17,8 миллиарда рублей убытков.

Как отмечают «Ведомости», в ДФО действует тарифная модель, где в регулируемой цене электроэнергии учитывается плановый рост цен на уголь, а не реальные рыночные предложения. «Русгидро» подчеркнул, что стоимость сырья остается высокой, а расходы на него в полном объеме не учтены в тарифах на тепло и электроэнергию.

Механизм регулирования поставок угля для энергетики по ценам, учтенным в тарифах, позволят нормализовать финансовое положение и повысить надежность энергоснабжения потребителей, заявили в компании. По итогам заседания комитет Госдумы рекомендовал «рассмотреть и оценить финансовые последствия перехода к регулированию цен на уголь для энергопредприятий ДФО».

Ранее комиссия по энергетике Госсовета, куда входят и представители бизнеса, увидела риск банкротств российских угольных компаний, так как отрасль потеряла ряд рынков сбыта и пострадала от ограничений по экспорту, при этом себестоимость продукции увеличилась, как и логистические затраты. Во избежание такого исхода Минэнерго предложило пересмотреть формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).