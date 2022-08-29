В МИД заявили о деградации европейских политических элит

Дипломат МИД России Дробинин: политические элиты некоторых стран Евросоюза деградируют

Политические элиты некоторых европейских стран склонны к деградации. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

«Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза», — подчеркнул Дробинин.

Также дипломат усомнился в ценности заявлений некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия и исторические реалии.

Ранее представитель МИД РФ Дробинин отметил, что эпоха конструктивного взаимодействия России и стран Запада прошла точку невозврата — вне зависимости от исхода украинского кризиса к прежнему уровню сотрудничества вернуться невозможно.