Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Предложение Шольца отменить право вето в Евросоюзе объяснили

Политолог Бышок: Шольц предложил ЕС отказаться от права вето из-за Украины

Фото: David W Cerny / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц задумывается о том, что нужно заранее изменить правила игры. Потому что в случае вступления Украины, Западных Балкан, Молдавии и Грузии в Евросоюз (ЕС) мнение большинства может измениться. Так объяснил предложение Шольца отменить право вето в ЕС кандидат политический наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи «Европа — наше будущее» выступил с предложением к Европейскому союзу отказаться от права вето в ряде областей. Он объяснил это тем, что в случае расширения объединения различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти.

Проблема, о которой говорит Шольц, в том, что Украина — это страна очень большая по населению, но при этом достаточно скромная по экономике

Станислав Бышокполитолог

«Представим себе ситуацию, когда идут новые выборы в Европейский парламент, уже включая Украину. Киев получает огромное количество депутатов, потому что места делятся по населению. Условно говоря, Австрия, которая является важной страной для ЕС, будет иметь, условно говоря, 10 мест в Европейском парламенте, а Украина — 40», — объяснил Бышок.

Такая возможная ситуация существенно изменит внутренний порядок в Европейском парламенте, поэтому Шольц задумывается об этом заранее, уверен политолог.

«Одно дело — это коллективно поддержать Украину, а другое дело — это коллективно считаться со страной, которая Евросоюзу ничего глобально не дает, но при этом много требует и имеет огромное представительство депутатов в парламенте. Поэтому возник вопрос о том, что какие-то решения нужно будет принимать не абсолютным большинством, а относительным», — заявил он.

Также в речи «Европа — наше будущее» Шольц призвал к расширению Евросоюза (ЕС) за счет включения в объединение Молдавии, Украины и Грузии. Он заявил о необходимости «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Nokia окончательно уйдет из России
Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта
Суд арестовал российского тренера по теннису за изнасилование юных спортсменок
Первоклассники подожгли макет боевой машины «Град» в российском регионе
Специалисты усомнились в пользе похудения для всех
Россиянина отказались осудить за плакат «Миру — мир»
Доступ в подмосковные леса ограничили до 1 сентября
Американец подглядел за голыми туристами через скрытую камеру и попался полиции
На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Предложение Шольца отменить право вето в Евросоюзе объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.