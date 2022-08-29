Предложение Шольца отменить право вето в Евросоюзе объяснили

Политолог Бышок: Шольц предложил ЕС отказаться от права вето из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц задумывается о том, что нужно заранее изменить правила игры. Потому что в случае вступления Украины, Западных Балкан, Молдавии и Грузии в Евросоюз (ЕС) мнение большинства может измениться. Так объяснил предложение Шольца отменить право вето в ЕС кандидат политический наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи «Европа — наше будущее» выступил с предложением к Европейскому союзу отказаться от права вето в ряде областей. Он объяснил это тем, что в случае расширения объединения различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти.

Проблема, о которой говорит Шольц, в том, что Украина — это страна очень большая по населению, но при этом достаточно скромная по экономике Станислав Бышок политолог

«Представим себе ситуацию, когда идут новые выборы в Европейский парламент, уже включая Украину. Киев получает огромное количество депутатов, потому что места делятся по населению. Условно говоря, Австрия, которая является важной страной для ЕС, будет иметь, условно говоря, 10 мест в Европейском парламенте, а Украина — 40», — объяснил Бышок.

Такая возможная ситуация существенно изменит внутренний порядок в Европейском парламенте, поэтому Шольц задумывается об этом заранее, уверен политолог.

«Одно дело — это коллективно поддержать Украину, а другое дело — это коллективно считаться со страной, которая Евросоюзу ничего глобально не дает, но при этом много требует и имеет огромное представительство депутатов в парламенте. Поэтому возник вопрос о том, что какие-то решения нужно будет принимать не абсолютным большинством, а относительным», — заявил он.

Также в речи «Европа — наше будущее» Шольц призвал к расширению Евросоюза (ЕС) за счет включения в объединение Молдавии, Украины и Грузии. Он заявил о необходимости «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения».