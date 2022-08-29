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Шольц призвал к расширению Евросоюза

Канцлер Германии Шольц призвал к расширению Евросоюза за счет Молдавии, Украины и Грузии

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Евросоюза (ЕС) за счет включения в объединение Молдавии, Украины и Грузии. Об этом сообщает Reuters.

В своей речи «Европа — наше будущее» политик заявил о необходимости «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения». Он отметил, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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«Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа — это наше будущее. И это будущее в наших руках», — сказал он, подчеркнув приверженность Германии расширению ЕС.

Ране Шольц, на фоне будущего расширения ЕС, предложил отменить право вето в Евросоюзе в ряде областей. Он указал, что в случае расширения союза различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти. «Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — заявил политик.

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Анжелика Бережная
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