Фестиваль «Я, мы, тигр» пройдет в сентябре во Владивостоке

Во Владивостоке 4 сентября состоится фестиваль «Я, мы, тигр»

Во Владивостоке в честь начала учебного года и международного форума по сохранению популяции амурского тигра 4 сентября проведут фестиваль «Я, мы, тигр». Как уточняет KP.RU, в день проведения фестиваля в городе запустят несколько развлекательных площадок в оживленных местах — на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

Фестиваль завершится выступлением приглашенной звезды Клавы Коки. По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, именно эту исполнительницу просила молодая аудитория. Кроме нее, в день фестиваля на различных площадках выступят местные творческие коллективы, а также дальневосточные музыкальные группы.

Помимо живых выступлений, гостям города и местным жителям обещают праздничный фейерверк, зону фуд-корта, площадки для лекций и бассейн с роботами. Вместе с тем, у всех желающих будет возможность получить расписанную художниками тельняшку и украсить себя «тигриным гримом».

Ранее сообщалось, что в Тверской области 3 сентября пройдет ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж». Организаторы подготовили для жителей и гостей региона насыщенную концертно-развлекательную программу, включающую аттракционы для детей и взрослых, веревочный городок, спортивные состязания и мастер-классы, а также концерты и выставки.