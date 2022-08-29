В Тверской области состоится фестиваль воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж» пройдет в Тверской области 3 сентября

В Тверской области 3 сентября пройдет ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж». Как уточняет «Интерфакс», грандиозное событие состоится в парке активного отдыха «Гришкино».

В пресс-службе правительства области указали, что организаторы подготовили для жителей и гостей региона насыщенную концертно-развлекательную программу, включающую аттракционы для детей и взрослых, веревочный городок, спортивные состязания и мастер-классы, а также концерты и выставки.

Кроме того, все желающие смогут прокатиться на лошадях и тюбингах, а также поиграть в настольные игры. «В программе праздника также показательные выступления авиамоделистов и парашютистов. Завершится праздник фейерверком», — добавили в пресс-службе, рассказывая о предстоящем мероприятии.

Ранее сообщалось, что в городе Великие Луки Псковской области пройдет фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к 350-летию со дня рождения императора Петра I.