Ценам на газ предрекли падение до 2500 долларов

Аналитик Демидов допустил падение цен на газ в Европе до 2500 долларов

Цены на газ в Европе могут продолжить снижение и упасть до 2500 долларов из-за корректировки, начавшейся после заполнения Германией подземных хранилищ газа (ПХГ) необходимым объемом. При этом уже в середине осени цены снова могут пойти вверх. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Европейские цены на газ упали на 19 процентов, до 2900 долларов, после заявления Германии о том, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«Было понятно, что, как только немцы заполнят свои ПХГ необходимым количеством, они перестанут закупать газ в больших объемах, что приведет к корректировке цены, — сказал Демидов. — Цена на газ может в ближайший месяц колебаться или даже падать, но она начнет расти начиная с октября-середины сентября, то есть с началом отопительного сезона».

Даже при заполнении ПХГ на 100 процентов Германии для беспроблемного прохождения зимы, то есть без нормирования и веерных отключений, необходимы, по словам аналитика, поставки газа в размере минимум шесть миллиардов кубометров в месяц.

«Немцы получают 2,5 миллиарда из СПГ, вероятно, Франция поможет 0,4 миллиарда в месяц. То есть в декабре в Германии все равно будет дефицит, — уверен Демидов. — Предположу, что заявления о заполнении появились именно сейчас, чтобы уравновесить рост цены, который может случиться 31 августа при остановке "Северного потока". При этом возможно, что цена скорректируется даже до 2500 долларов».

Еще одним поводом для падения стоимости топлива в начале недели могло стать увеличение поставок сжиженного природного газа из США. После завершения профилактических ремонтов они достигли максимума с июня и в перспективе будут только увеличиваться.