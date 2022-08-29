Россиянина обвинили в дискредитации российской армии из-за баннера

Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии из-за баннера на крыше

Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии из-за размещенного на крыше здания баннера. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе МВД России по региону уточнили, что против 30-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В ведомстве рассказали, что в течение года житель Якутска трижды представал перед судом за аналогичные нарушения. Тогда ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан», — рассказали в МВД. На данный момент с подозреваемого взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

16 августа лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию российской армии. С него потребовали взыскать 50 тысяч рублей из-за критики спецоперации на Украине во время его концерта в Уфе. Кроме того, правоохранительные органы провели с ним разъяснительную беседу из-за его определения родины, как «бабушки нищей на вокзале, продающей картошку».