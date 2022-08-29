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Кофе в России предсказали подорожание на треть

Эксперты из НТИ предсказали, что кофе в России подорожает на 30%

Фото: GC Libraries Creative Tech Lab / Unsplash

Кофе в России подорожает почти на треть (30 процентов) до следующего сезона урожая в странах-производителях, предсказали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Прогноз цитирует РИА Новости. Причиной роста цен станут проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии.

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15 процентов, а в России — на 30 процентов. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — заявил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

По его словам, «первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика». Ущерб нанесли климатические изменения, вызвавшие засуху и заболевания деревьев. В связи с этим мировым центром выращивания кофе стал Вьетнам, однако спад урожая уже фиксируется и там. «В переводе на рубли стоимость пачки 1 килограмм выходит уже 1 тысячу рублей», — рассказал эксперт.

Чарный добавил, что в некоторых странах урожай длится 3-4 месяца, и если он восстановится, то цены вернутся к прежнему уровню. По словам его коллеги из FoodNet Игоря Кукоева, стоимость кофе в мире имеет две составляющих — двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания. Арабика, на которую приходится 60-70 процентов всего производства, особенно чувствительна к температуре и влажности, поэтому подорожание прогнозируется как аналитическими агентствами, так и производителями, заключил он.

Ранее о подорожание кофе в мире писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на плохой урожай в Бразилии, его крупнейшем производителе. Бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини предрек усугубление дефицита международных поставок и подорожание кофе, а представители кофейного кооператива Minasul сообщили, что в этом году получится поставить только половину от запланированного объема кофе. При этом объемы продукта на складах биржи Intercontinental Exchange опустились на самый низкий уровень за последние 100 лет. 

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Софья Ермакова
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