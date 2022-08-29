Кулеба призвал IKEA вернуться на Украину

Глава МИД Украины Кулеба призвал IKEA возобнвить работу на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ИКЕА и другие шведские компании вернуться на Украину и возобновить там свою деятельность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского министра.

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине​​​. Например, Scania Group (шведский производитель автомобилей — прим. «Лента.ру») уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру. Особенно ИКЕА, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, время вернуться», — указал Кулеба.

В марте IKEA решила приостановить работу в России. Из-за ситуации на Украине компания поставила на паузу импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. 15 июня компания заявила о намерении полностью уйти из России. Представители отметили, что магазины продолжат работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен продукции.