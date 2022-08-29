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Британцев призвали менее брезгливо относиться к питьевой воде из стоков

Environment Agency призвали британцев менее брезгливо относиться к питьевой воде из стоков

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Руководитель британского Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency) Джеймс Беван призвал жителей менее брезгливо относиться к питьевой воде, полученной из сточных вод. Его слова приводит The Guardian.

На фоне засухи в стране власти приняли решение перерабатывать стоки и получать из них питьевую воду. По словам Бевана, такая вода совершенно безопасна для здоровья, однако общественность не оценила подобную инициативу. В Агентстве попросили изменить отношение к воде и напомнили о том, что увеличение объемов потребления усиливает нагрузку на окружающую среду.

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«Мы должны относиться к воде как к ценному ресурсу, а не как к бесплатному товару. Нам придется более избирательно подходить к тому, для чего мы используем питьевую воду. Сейчас нет смысла тратить ее для мытья машины или полива газона», — заявил Беван.

Ранее коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне запретило своим 14 миллионам клиентов пользоваться поливными шлангами. Запрет оказался связан с экстремальной засухой в Великобритании. Подобная погода сильно повлияла на уровень и течение рек в стране — в этом увидели серьезную угрозу для местной окружающей среды и дикой природы.

Нина Ташевская
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