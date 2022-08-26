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В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании

The Guardian: рекордно осушившая реки засуха угрожает дикой природе Великобритании

Фото: Toby Melville / Reuters

Аномальная засуха в последние месяцы сильно повлияла на уровень и течение рек в Великобритании — в этом нашли серьезную угрозу для окружающей среды и дикой природы страны, пишет The Guardian.

Эксперты заявили, что июль стал рекордно засушливым месяцем за последний 21 год. Для определения засухи используют несколько показателей: анализ грунтовых вод, скорость течения и уровень водохранилищ. Текущим летом в почти 88 реках была зафиксирована слишком низкая скорость течения, а уровень водохранилищ достигал 64 процента, что стало самым плохим показателем за последние два десятилетия. Это означает, что водная среда обитания серьезно пострадает не только от меньших объемов воды и кислорода, но и от большей концентрации загрязняющих воду веществ.

Исследователи полагают, что засушливая погода в этом году, вероятно, может продлиться и стать началом трехлетнего цикла. За последние 20 лет засухи наступали в 2004-2006 годах, 2010-2012 годах и 2017-2019 годах. В таком случае уровень воды в водоемах, а также скорость течения снизятся еще больше, что станет катастрофой для флоры и фауны Великобритании. В этом году от засухи уже сильно пострадали рыбы и другие водные организмы, обитающие в пресной воде.

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Руководитель отдела пресной воды в Angling Trust Марк Оуэн призвал правительство действовать быстрее, чтобы восстановить природный ущерб. Он заявил, что необходимо принять меры по сокращению спроса на воду, увеличить ее запасы и восстановить участки местности с повышенной влажностью, например, водно-болотные угодья.

На фоне рекордно высоких температур реки начали пересыхать и в странах Европы. Водоемы обмелели до такого уровня, что на поверхности появились голодные камни, на которых еще в XV веке оставляли даты и отметки уровня воды. Они предвещали засуху, неурожай и голод. Чаще всего такие камни встречаются в руслах Рейна и Эльбы.

В то же время в России также серьезно обмелели реки, достигнув в некоторых регионах опасно низкой отметки. Объем воды до критических значений снизился в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае.

Аномальная жара также ударила по Китаю: засуха в одной из самых густонаселенных провинций страны, Сычуане, начала сказываться на объемах генерации гидроэлектростанций, что ставит под все большую угрозу энергообеспечение предприятий и экономический рост КНР. Рекордно высокие температуры эксперты по защите окружающей среды связывают с антропогенными факторами.

Платон Щукин
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