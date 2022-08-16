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Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае

Bloomberg: жара в китайском Сычуане начала сказываться на экономике

Фото: Ng Han Guan / AP

Беспрецедентная жара и засуха в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуане, начала сказываться на экономике региона, пишет Bloomberg.

Погода негативно влияет на объемы генерации гидроэлектростанций, что ставит под все большую угрозу энергообеспечение предприятий и экономический рост. Некоторые фабрики уже сокращают производство, при этом сам Сычуань — важный промышленный регион.

На него приходится примерно 15 процентов поликремния в Китае, и проблемы с электроснабжением усилят давление на рынок. Скажется ситуация и на поставках лития.

Кроме того, в регионе собирают iPad компании Apple, работает там и завод Volkswagen, на функционировании которого нехватка энергии уже сказывается. Сократили объемы выпуска по меньшей мере три предприятия, производящие удобрения, остановку производства анонсировал металлургический комбинат.

Высокие температуры и засуха — худшие за все время наблюдений, и ожидается, что жара пока сохранится, что одновременно и ударит по производству электричества, и повысит на него спрос. При этом от гидроэлектростанций зависит снабжение не только самого региона, но и других частей Китая, таких как город Шанхай.

Аномальная погода приводит к экономическим проблемам и в другой части евразийского континента. В Германии с угрозой остановки судоходства столкнулась река Рейн, важная для доставки грузов, включая энергоресурсы.

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Платон Щукин
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