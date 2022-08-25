Гидрометцентр: уровень воды в нескольких реках России понизился до опасных значений

Реки в России обмелели до опасного уровня — объем воды до критических значений снизился в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Сейчас большая часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью (самый низкий уровень воды в реке, озере — прим. «Ленты.ру»). В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки», — заявил Вильфанд. Эксперт добавил, что это будет препятствовать судоходству в ближайшие дни.

По словам метеоролога, аналогичная ситуация сложилась на реках в Дагестане, в Хакасии и Красноярском крае. В Алтайском крае и Республике Алтай, в Томской области, Забайкалье, Ямало-Ненецком автономном округе уровень воды в реках ниже опасно низкой отметки — только некоторые виды судов могут ходить по ним, уточнил метеоролог.

Ранее климатолог спрогнозировал, что после жары на Россию обрушатся ураганы. Сильные ветры, по словам эксперта, возникнут на фоне резкой смены теплового купола холодными потоками. Аналогичные процессы уже происходят в нескольких частях Европы.