Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами

Климатолог Юлкин спрогнозировал смену жары в России ураганами через неделю

Сильная жара в конце лета в Центральной части России связана с глобальными изменениями климата. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. По его прогнозу, в ближайшее время на смену высоким температурам придут ураганы.

Резкие перепады температур в этом году можно было наблюдать во всем мире, но особенно это было заметно в Северном полушарии. Эта тенденция сохранится надолго, считает специалист.

«Уже даже Росгидромет изменил представление о том, что такое климатическая норма для России и российских регионов. Но кроме температурных параметров климата меняются потоки воздушных масс в атмосфере. Смены циклонов и антициклонов стали выглядеть иначе. Появились такие частные нехорошие вещи, которые называются "тепловыми куполами". Большую территорию поверхности Земли накрывает достаточно большая зона высокого давления, которая не сдвигается и без конца греет. Из-за того, что температура стала выше, воздушная масса прогревается больше, захватывает больше территорий, и очень сложно этот антициклон сдвинуть с места», — объяснил Михаил Юлкин.

Таких явлений дальше будет больше. Температура, характерная для этих куполов, будет выше Михаил Юлкин специалист по вопросам изменения климата

В то же время для таких явлений характерна регулярная смена погоды, утверждает специалист. Например, на некоторые европейские страны после длительной жары обрушились ливни и ураганы, отметил Михаил Юлкин.

«Оборотной стороной этого является резкая смена, ведь потом вместо этого теплового купола приходит наконец зашедший откуда-нибудь холодный поток. На разнице температур возникают жуткие зоны ураганных ветров, что мы сейчас наблюдаем в Европе, и то, что мы скорее всего будем наблюдать в России через неделю», — заключил он.

Ранее ученые связали изменение климата с уменьшением снежного покрова и пресной воды.