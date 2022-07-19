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Изменение климата связали с уменьшением снежного покрова и пресной воды

PNAS: изменение климата приведет к непредсказуемой ситуации с пресной водой к концу века

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Ученые Национального центра атмосферных исследований (NCAR) показали, что изменение климата непредсказуемым образом влияет на доступность водных ресурсов в Северном полушарии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Результаты климатического моделирования показали, что даже в регионах, где каждый год выпадает примерно одинаковое количество осадков, речной сток с изменением климата становится более изменчивым и непредсказуемым. По мере того как снежный покров уменьшается с увеличением глобальных температур, то есть снег не сможет обеспечить надежный сток, количество водных ресурсов будут все больше зависеть от периодических дождей.

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Наблюдения показывают, что снежный покров уже подвергался таянию раньше, а во многих регионах значительно уменьшился. Это снижение станет настолько заметным к концу века, что количество воды, содержащейся в снежном покрове в некоторых частях Скалистых гор США, может упасть почти на 80 процентов. Изменение стока окажет каскадное воздействие на экосистемы, которые тесно связаны с источниками талой воды.

В сценарии с высокими выбросами парниковых газов большое количество бесснежных дней и более продолжительный вегетационный период создадут нагрузку на водные ресурсы, создавая засушливые условия во многих районах и повышая риск возникновения пожаров. Наибольшее увеличение количества бесснежных дней произойдет в средних широтах, которые являются относительно теплыми, и в высокоширотных морских регионах, на которые влияют изменения в площади морского льда.

Однако в некоторых регионах, включая Восточную Азию, Гималаи и северо-запад Северной Америки, влажность почвы будет поддерживаться из-за увеличения количества осадков.

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Александр Еникеев
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