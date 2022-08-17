Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Миллионам британцев запретили пользоваться шлангами

Компания Thames Water запретила 14 миллионам британцев пользоваться поливными шлангами

Фото: Shutterstock

Коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне запретило своим 14 миллионам клиентов пользоваться поливными шлангами. Запрет связан с экстремальной засухой в Великобритании и вступит в силу с 24 августа, сообщается на сайте компании.

Свое решение Thames Water объясняет тем, что в ближайшие месяцы в стране прогнозируют мало осадков. «После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного», — пояснили в водопроводной компании. Уточняется, что запрет распространяется на полив из шлангов, подключенных к водопроводу.

Ранее в августе британский поставщик питьевой воды South East Water запретил использовать садовые шланги жителям графств Кент и Сассекс. Запрет вступил в силу 12 августа.

В этих регионах временно нельзя использовать шланги, чтобы полить растения в садах, помыть автомобили или наполнить бассейны. Нарушителям грозит штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Черноморским флотом России
Власти ответили на призыв признать Россию торговцем «кровавыми» алмазами
Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard
В Грузии выступили за незамедлительное введение визового режима для россиян
Власти России спрогнозировали удвоение цен на газ
Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
Названы наименее зависимые от российского газа страны Европы
Гретцки предъявили иск на 10 миллионов долларов из-за жвачки
В России построят первую в мире заполярную сортировочную станцию
Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.