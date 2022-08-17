Миллионам британцев запретили пользоваться шлангами

Компания Thames Water запретила 14 миллионам британцев пользоваться поливными шлангами

Коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне запретило своим 14 миллионам клиентов пользоваться поливными шлангами. Запрет связан с экстремальной засухой в Великобритании и вступит в силу с 24 августа, сообщается на сайте компании.

Свое решение Thames Water объясняет тем, что в ближайшие месяцы в стране прогнозируют мало осадков. «После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного», — пояснили в водопроводной компании. Уточняется, что запрет распространяется на полив из шлангов, подключенных к водопроводу.

Ранее в августе британский поставщик питьевой воды South East Water запретил использовать садовые шланги жителям графств Кент и Сассекс. Запрет вступил в силу 12 августа.

В этих регионах временно нельзя использовать шланги, чтобы полить растения в садах, помыть автомобили или наполнить бассейны. Нарушителям грозит штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).