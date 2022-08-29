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Известный производитель клавиатур и мышей Logitech уйдет из России

Швейцарская технологическая компания Logitech уйдет из России

Фото: Hadi Yazdi Aznaveh / Unsplash

Широков известная в России швейцарская компания Logitech, производящая клавиатуры и компьютерные мыши, объявила об уходе из России, пишет РИА Новости со ссылкой на члена пресс-службы компании Бена Старки.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — сказал представитель Logitech.

Старки добавил, что компания проработала в стране много лет и надеется вернуться на российский рынок, если позволят экономические условия. Компания объявила о прекращении поставок техники в Россию 2 апреля.

Среди технологический компаний деятельность в России ограничили или полностью прекратили Adobe, Apple, AMD,  Cisco, Dell, Ericsson, HP, Huawei, Intel, Microsoft, TSMC и другие. Уйти c рынка пыталась Siemens Energy, однако ее планам помешали российские власти.

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Софья Ермакова
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