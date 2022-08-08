Siemens Energy уйдет из России к концу 2022 года после реструктуризации бизнеса

Siemens Energy прекратит деятельность в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за третий квартал. Фирма начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года.

Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового 2022 года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.

Сейчас Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65 процентов в совместном предприятии с росси«Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

