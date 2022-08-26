Стало известно о срыве планов Siemens Energy уйти с российского рынка

Siemens Energy не сможет продать российский турбинный бизнес «Интер РАО»

Как стало известно «Коммерсанту», планы Siemens Energy уйти с российского рынка сорвались. Подконтрольная ей «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) попала в предварительный перечень компаний, выход из которых западным инвесторам до конца года разрешен только по специальному разрешению президента.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 августа, акционеры из «недружественных» стран не могут совершать сделки с долями в стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках без согласования с государством. Теперь список таких компаний должно определить правительство. До выхода документа Siemens Energy собиралась продать контрольную долю в СТГТ российской «Интер РАО», но теперь сделка оказалась под угрозой. В предварительном перечне предприятий, с которыми запрещены сделки, правительство внесло не только СТГТ, но и другое подконтрольное Siemens предприятие — ООО «Сименс Энергетика».

Переговоры немецкой компании с «Интер РАО» до издания указа близились к завершению — стороны были готовы подписать контракт в ближайшие недели. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп акций в течение нескольких лет, указывают источники «Ъ», ее стоимость неизвестна. «Интер РАО» обратилось к правительству с просьбой исключить СТГТ из перечня, однако к нужному результату это не привело. Российская энергокомпания собиралась купить у Siemens Energy также предприятие «Воронежский трансформатор».

СТГТ является ключевым активом Siemens Energy в России — с 2011 года на площадке в Петербурге выпускают газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 мегаватт) по немецкой лицензии. По условиям сделки какие-либо технологии по локализации оборудования Siemens Energy не станет передавать покупателю. Однако «Интер РАО» с 2011 года производит газовые турбины, хоть и менее мощные, самостоятельно, по технологии GE на своей площадке «Русские газовые турбины». Пока уровень локализации там не позволяет «Интер РАО» производить турбины самостоятельно, на площадке происходит лишь сборка.

Siemens Energy сообщила о планах прекратить деятельность в России в отчете за третий квартал, опубликованном 8 августа. Фирма заявила, что начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года. Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового 2022 года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией.