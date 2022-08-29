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Украинский военнослужащий уличил командование во лжи о «победах»

Боец ВСУ Регеша: командование лжет, а украинская армия «побеждает» лишь в СМИ и соцсетях

Фото: Carlos Barria / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Регеша (позывной Санта) уличил командование во лжи и рассказал о реальном положении дел на фронте. На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что украинская армия «побеждает» лишь в местных СМИ и социальных сетях.

«Приятно поразило, что мы везде побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные [главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный], Арестовичи [главы офиса президента Украины Алексей Арестович ], Маркусы [украинский военный и блогер Валерий Маркус] и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежественные люди, как мы, повсюду страдаем», — говорится в посте.

Там же саркастически отмечается, что на самом деле украинская артиллерия не так точна, как об этом пишут журналисты, танки не столь стремительны, а бойцы гибнут не слишком героически. И вообще, считает военный, у ВСУ нет успешных контрнаступлений.

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Регеша подчеркнул, что ежедневно командование отчитывается об уничтожении танков и вражеской артиллерии, хотя, признается боец, за два месяца он увидел «ближайший к цели приход за 80 метров».

«Вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого "прямого попадания" корректуры измерялись сотнями метров», — заявил он и отметил, что понимает потребность украинцев в позитиве, однако считает ложь о реальной обстановке неуместной. Он также усомнился в том, что его рассуждения что-то изменят.

«В Песках полноценное зрелище. Здесь наш последний рубеж, последняя улица, удерживаемая сверхусилиями. И на "контратаку" надежды мало», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о действиях ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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