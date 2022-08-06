В США заявили о разоблачении лжи Зеленского о преступлениях ВСУ

Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского о ВСУ

Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях и действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "«попала под чары кремлевской пропаганды»", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — написал Барака.

Правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад, в котором обвинила Украину в нарушении международного права. В отчете также было сказано, что в 22 из 29 школ, которые ВСУ посещали, военные размещали свой личный состав или технику. Помимо этого, в Одессе военные устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей.

Минобороны России также неоднократно заявляло о размещении опорных пунктов ВСУ в школах и жилых районах. В частности, в июле генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные ВСУ заняли позиции на территориях школ в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International. Он заявил, что правозащитная организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».