Три человека погибли в ДТП с фурой на российской трассе

Три человека разбились в ДТП с фурой на трассе М5 «Урал», где ранее погибли 16 человек

В Сызранском районе Самарской области на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем официальном сайте.

По данным надзорного ведомства, водитель машины Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в фуру MAN. При столкновении с фурой насмерть разбились три человека, еще двое получили серьезные травмы. На место выехал временно исполняющий обязанности районного прокурора. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося и взяла под контроль проверку Следственного комитета.

Ранее в воскресенье 21 августа на этой же трассе произошло ДТП, в котором погибли 16 человек.

Тогда водитель фуры не затормозил и врезался в ожидавший своей очереди в реверсном движении микроавтобус, в котором находились граждане Киргизии.