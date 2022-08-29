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Тарпищев высказался о шансах Медведева выиграть US Open

Тарпищев назвал действующего чемпиона US Open Медведева одним из фаворитов турнира

Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах Даниила Медведева защитить титул на US Open. Его слова приводят «Известия».

Тарпищев назвал действующего чемпиона турнира одним из фаворитов. «Итоговый результат во многом будет зависеть от того, кто сколько сил оставит в первых трех-четырех кругах и кому удастся хорошо выглядеть в плане физики к середине второй недели. По качеству его игры на предшествующих турнирах я считаю, что Даниил набрал неплохую форму», — поделился он.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. В первом туре россиянин сыграет против американца Стефана Козлова.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов. В активе первой ракетки мира 6885 очков.

Дарья Коршунова
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