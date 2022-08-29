Меган Маркл объявила о возвращении в Instagram

The Cut: супруга принца Гарри рассказала, что вернется в социальную сеть Instagram

Меган Маркл объявила, что собирается вернуться в социальную сеть Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом герцогиня Сассекская рассказала в интервью с изданием The Cut.

Маркл пришлось перестать вести личную страницу с тремя миллионами подписчиков в социальной сети после того, как она стала супругой принца Гарри. По ее словам, ей нравилось делиться своей жизнью с людьми, но муж был для нее важнее. «Пришлось перестраиваться, да еще как перестраиваться: от независимой жизни к жизни совсем другой», — рассказала Маркл.

Она также пожаловалась, что для публикации фотографий на официальном аккаунте @KensingtonRoyal, которым управляли принц Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, требовалось специальное одобрение пресс-пула королевской семьи. Кроме того, по словам Маркл, некоторые снимки попадали в СМИ раньше, чем публиковались в @KensingtonRoyal.

Точную дату своего возвращения в социальную сеть герцогиня Сассекская пока не назвала.

В апреле 2019 года принц Гарри и Меган Маркл создали совместную страницу в Instagram @sussexroyal, которая набрала более 10 миллионов подписчиков. Однако за 2021 год от их аккаунта отписалось более 700 тысяч пользователей. По заявлению биографа принца Гарри Анджелы Левин, герцог и герцогиня Сассекские потеряли сторонников из-за того, что их громкие заявления расходятся с делами.

Из-за «ненависти в онлайн-среде» принц Гарри и Меган Маркл отказались и от таких социальных сетей, как Twitter и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Герцогиня Сассекская неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.