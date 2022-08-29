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Стало известно о пяти взрывах в Мелитополе

РИА Новости: в Мелитополе произошло пять взрывов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мелитополе произошло пять взрывов. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, звуки пяти взрывов раздались в городе примерно в 17:00. Отмечается, что их было слышно в районе кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города.

Накануне сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России несколько раз за день успешно пресекли ракетные удары со стороны украинской армии по Мелитополю.

24 августа стало известно, что в пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство, которое повредило линию электропередачи. В результате был поврежден один из опорных столбов.

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Алевтина Запольская
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