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Совбез заявил о распространении наркотиков в России украинскими спецслужбами

В Совбезе заявили, что украинские спецслужбы способствовали работе наркоторговцев в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев, а также способствовали их работе по распространению веществ в России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Гребенкин, передает «Российская газета».

По его словам, спецслужбы Украины подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотиков в России. В основном они работали с молодежью, добавил Гребенкин.

Так, вместо классических опиатов спецслужбы распространяли «модную среди подростков синтетику — соли и спиды», уточнил он. В настоящее время свою работу прекратила большая часть интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с Украины, подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Ранее в Киеве задержали наркодилера, который снабжал кокаином депутатов президентской парии «Слуга народа». Уточняется, что 48-летний мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем нашли свыше 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большую сумму наличных денег и патроны.

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Сергей Истомин
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