Эксперты предостерегли от покупки iPhone

CNet: покупать актуальные и старые iPhone перед презентаций Apple нет смысла

Журналисты издания CNet предостерегли потребителей от приобретения iPhone в конце лета. Об этом сообщается на сайте медиа.

В материале говорится, что сразу после представления и выхода в продажу новых iPhone старые модели могут подешеветь. В этом случае покупка телефона за несколько недель перед презентацией Apple, которая в этом году назначена на 7 сентября, не имеет смысла.

В качестве примера авторы привели iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта, который сразу после анонса iPhone 13 подешевел с 800 до 700 долларов. В свою очередь, представленный в 2019 году iPhone 11 обесценился до 500 долларов. Также специалисты отметили, что новые смартфоны Apple, скорее всего, будут стоить столько же, сколько и старые. По словам журналистов, в этой связи есть смысл подождать несколько недель и приобрести актуальный аппарат по старой цене.

Авторы заметили, что Apple обычно выпускает новые девайсы в продажу примерно через неделю после их анонса. Так, представленные 14 сентября устройства серии iPhone 13 можно было купить 24 сентября. Однако были и исключения: анонсированные в октябре 2020 года iPhone 12 Mini и 12 Pro Max появились в продаже лишь в ноябре.

В случае, если новый смартфон от Apple нужен срочно, журналисты посоветовали приобрести восстановленный образец. Такой девайс практически не отличается от нового гаджета, однако стоит заметно дешевле.

Ранее авторы издания MacRumors перечислили гаджеты Apple, которые специалисты не рекомендуют приобретать в ближайшее время. Кроме смартфона американского бренда к ним отнесли часы Apple Watch 7, наушники AirPods Pro и планшет iPad Pro — по причине скорого обновления устройств.