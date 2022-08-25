Apple назвала дату презентации iPhone 14

Презентация смартфонов iPhone 14 состоится 7 сентября

Названа дата презентации флагманов серии iPhone 14 и других гаджетов Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

В анонсе на сайте корпорации говорится, что осенняя презентация пройдет 7 сентября в 20:00 по московскому времени. За мероприятием можно будет наблюдать через официальную видеотрансляцию Apple. Дату события раскрыли в конце августа источники Bloomberg.

Впервые с 2019 года презентация состоится в офлайн-формате — с личным присутствием журналистов и прочих гостей. Эту информацию подтвердили авторы издания The Verge, которые в том числе получили приглашение на мероприятие. Презентация новых продуктов американского бренда пройдет в Театре Стива Джобса, который расположен на территории кампуса Apple.

По словам журналистов медиа, на презентации Apple должна показать четыре смартфона линейки iPhone 14 и новое поколение смарт-часов Apple Watch. До конца осени корпорация Тима Кука должна представить новые поколения AirPods Pro и iPad.

Ранее источники рассказали, что стоимость телефонов серии iPhone 14 составит от 799 до 1699 долларов. Судя по всему, аппараты серии Pro подорожают примерно на 100 долларов.