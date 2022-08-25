Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple назвала дату презентации iPhone 14

Презентация смартфонов iPhone 14 состоится 7 сентября

Фото: Shutterstock

Названа дата презентации флагманов серии iPhone 14 и других гаджетов Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

В анонсе на сайте корпорации говорится, что осенняя презентация пройдет 7 сентября в 20:00 по московскому времени. За мероприятием можно будет наблюдать через официальную видеотрансляцию Apple. Дату события раскрыли в конце августа источники Bloomberg.

Впервые с 2019 года презентация состоится в офлайн-формате — с личным присутствием журналистов и прочих гостей. Эту информацию подтвердили авторы издания The Verge, которые в том числе получили приглашение на мероприятие. Презентация новых продуктов американского бренда пройдет в Театре Стива Джобса, который расположен на территории кампуса Apple.

По словам журналистов медиа, на презентации Apple должна показать четыре смартфона линейки iPhone 14 и новое поколение смарт-часов Apple Watch. До конца осени корпорация Тима Кука должна представить новые поколения AirPods Pro и iPad.

Ранее источники рассказали, что стоимость телефонов серии iPhone 14 составит от 799 до 1699 долларов. Судя по всему, аппараты серии Pro подорожают примерно на 100 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Району Брайтон Бич дали второе название «Украинский путь»
Катавшихся на «банане» в шторм россиян унесло ветром на дикий пляж
Запертый в квартире 3-летний россиянин нашел способ привлечь внимание спасателей
В Эстонии испугались непроизвольной детонации удобрений из России
Доставка заказчицы двойного убийства на следственный эксперимент попала на видео
Перечислены признаки проблемной для покупки квартиры
Генсек НАТО назвал вызовом для альянса сотрудничество России и Китая в Арктике
Стали известны детали инцидента с примотанным к столбу российским подростком
Путин рассказал о растущих доходах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.