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Врач предупредил об опасности популярного способа уменьшения носа

Хирург Хоасе: массаж носа может привести к появлению мимических морщин

Фото: Cris Trung / Unsplash

Популярный в социальных сетях способ уменьшения носа без операции насторожил врачей. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, блогерши принялись массово публиковать ролики, в которых они демонстрируют технику массажа, якобы помогающую изменить форму носа без посещения косметолога и хирурга. Согласно методу, необходимо приподнять кончик носа пальцем и раздуть ноздри. По словам инфлюэнсеров, такое упражнение следует выполнять ежедневно по 50 раз.

Пластический хирург Марк Хоасе в свою очередь предупредил юзеров об опасности указанного лайфхака. По словам медика, подобное механическое воздействие не изменит форму носа, однако может вызвать появление мелких мимических морщин. «Такие морщины тяжело убрать даже с помощью уколов. Лучше обратиться к профессионалам, которые подскажут правильные процедуры или ринопластику», — заключил он.

В июле 2021 года врачи раскрыли правильный способ нанесения солнцезащитного крема. Для того чтобы защитить лицо, руки и шею, понадобится около двух чайных ложек средства, однако при покрытии всего тела потребуется две столовые ложки. Кроме того, при длительном нахождении на солнце защитное средство нужно наносить дважды.

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Майя Пономаренко
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