Раскрыт правильный способ нанесения солнцезащитного крема

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) раскрыли правильный способ нанесения солнцезащитного крема на кожу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Так, для того, чтобы защитить лицо, руки и шею, понадобится около двух чайных ложек средства, однако при покрытии всего тела полностью потребуется две столовые ложки. Кроме того, при длительном нахождении на солнце защитное средство нужно наносить дважды. При этом сначала необходимо покрыть тело за 30 минут до того, как выйти на улицу, а затем повторить процедуру непосредственно перед выходом.

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Помимо этого, эксперты порекомендовали обновлять слой крема сразу после купания, даже если на упаковке написано, что средство обладает водостойким эффектом. Также сотрудники NHS посоветовали повторно наносить крем каждые два часа, так как солнце может его высушить и выпарить с кожи.

Ранее в июле врачи раскрыли эффективные способы избавления от солнечных ожогов. В первую очередь дерматолог Екатерина Борисевич (Catherine Borysiewicz) посоветовала приложить к покрасневшей коже холодный компресс, например, пакет со льдом, замороженными овощами или фланелевую ткань, смоченную в холодной воде. «Холодный компресс отводит тепло от места ожога и облегчает болезненное воспаление», — пояснила она.