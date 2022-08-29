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Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до 10 человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Число пострадавших мирных граждан при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до десяти человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. «В реанимации врачи борются в прямом смысле за их жизнь», — добавил он.

Об ударе украинских военных по жилым кварталам Энергодара стало известно 28 августа. Позднее выяснилось, что по городу было выпущено четыре снаряда.

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Алевтина Запольская
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