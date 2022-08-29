ЦБ попросили отказаться от части валютных ограничений

«Ъ»: финансисты предложили ЦБ отказаться от текущих и возможных ограничений на рынке

Финансисты предложили Центробанку России отказаться от текущих и возможных ограничений на рынке. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) раскритиковали предложение регулятора создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций. Участники рынка считают, что помогать попавшим под санкции организациям должны ЦБ и правительство.

Кроме того, серьезные вопросы у представителей финансового рынка вызвали подходы, основанные на международных стандартах. В частности, банкиры предлагают полностью исключить из документа ESG-повестку, как не имеющую отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий».

В авгесте регулятор опубликовал для публичного обсуждения документ «Финансовый рынок. Новые задачи в современных условиях». Среди прочего в нем допускается ослабление мер для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций. Также регулятор не планирует выкупать заблокированные из-за санкций активы финансовых организаций