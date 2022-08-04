ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы

ЦБ не планирует выкупать заблокированные из-за санкций активы финансовых организаций

Российский Центробанк (ЦБ) не планирует выкупать заблокированные из-за санкций активы финансовых организаций. Об этом регулятор сообщил в докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

В ЦБ полагают, что последствием такого решения могла бы стать масштабная денежная эмиссия с разрушительными инфляционными последствиями как для российской экономики, так и для финансового сектора. А ускорение инфляции привело бы к обесцениванию доходов граждан и росту процентных ставок.

«Блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро», — говорится в докладе.

Кроме того, регулятор намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц.

