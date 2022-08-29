Sony собралась выпускать игры для смартфонов

Sony приобрела студию Savage Game Studios для выпуска игр для смартфонов

Sony заявила о приобретении игровой студии Savage Game Studios. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

В заявлении компании говорится, что молодая студия была куплена с целью запуска большего количества игр от PlayStation Studios на мобильных платформах. «Наши усилия в области мобильных игр будут аналогичным образом дополнять друг друга, предоставляя большему количеству людей возможность взаимодействовать с нашим контентом», — отметили представители Sony.

В корпорации также рассказали, что Savage Game Studios присоединится к новообразованному подразделению PlayStation Studios Mobile, которое будет работать независимо от отдела по разработке тайтлов для консолей. В Savage Game Studios заявили, что собираются выпустить ААА-тайтл в жанре экшен для мобильных устройств и в настоящее время работают над игрой.

Savage Game Studios — компания из Хельсинки и Берлина, образованная из ранее работавших в крупных игровых студиях специалистов. Фирма была основана в 2020 году.

В апреле 2021 года журналисты издания Eurogamer предсказали, что на смартфонах появятся эксклюзивы от PlayStation. Авторы сделали такой вывод на основе опубликованных на сайте компании вакансий специалистов мобильной разработки.