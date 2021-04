На мобильных устройствах предсказали появление игр для PlayStation. Об этом сообщает профильное издание Eurogamer.

Журналисты портала сделали такой вывод на основании найденного на сайте для найма специалистов объявления от Sony. Согласно опубликованной 10 апреля вакансии, японская компания ищет руководителя отдела мобильной разработки. Прошедший собеседование и принятый на работу кандидат «сосредоточится на успешной адаптации самых популярных франшиз PlayStation для мобильных устройств».

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

«Вы будете нести ответственность за создание и масштабирование команды мобильных лидеров и возглавите это новое бизнес-подразделение в PlayStation Studios», — говорится в описании предложения. По мнению авторов, размещение вакансии недвусмысленно дает намек на то, что Sony намерена портировать часть своих эксклюзивов на смартфоны.

Журналисты полагают, что в недалеком будущем корпорация адаптирует под мобильные устройства некоторые популярные франшизы, например, Uncharted и The Last of Us от Naughty Dog, Gran Turismo от Polyphony, God of War от Sony Santa Monica и Ratchet & Clank от Insomniac.

Точно неизвестно, когда эксклюзивы Sony появятся на смартфонах. Однако в описании вакансии говорится, что на портирование тайтлов выделен срок от трех до пяти лет.

В начале апреля стало известно, что интерактивная видеоигра в жанре триллера Erica, которая является эксклюзивом PlayStation, выйдет на ПК. Тайтл будет доступен пользователям цифровой платформы Steam в мае.