В Британии высмеяли поломку новейшего авианосца вскоре после отплытия

Читатели The Telegraph назвали разочарованием поломку авианосца HMS Prince of Wales

Читатели The Telegraph отреагировали на новость о поломке новейшего авианосца Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута. В комментариях под соответствующим постом в Twitter юзеры высмеяли произошедшее и рассказали о своем разочаровании.

«Это действительно символизирует Великобританию. Сломанный», — написал Lionel V.C. Sue Searson также посчитала поломку корабля символом «разбитой Британии».

При этом BrexitBus заметил, что на деньги, потерянные членом Палаты лордов Великобритании Дайдо Хардинг, можно было купить еще десять штук таких авианосцев. А Steerpike просто повеселил инцидент. «Хахахаха!» — прокомментировал он новость.

Margot Parker в свою очередь заметила, что информация про HMS Prince of Wales ее разочаровала, а David Brown признался, что был этим смущен.

«Это был бы отличный мобильный остров для отдыхающих. Просто поставьте несколько торговых центров, организуйте развлекательные мероприятия и кабинки», — пошутил Man (@mtc_london).

В пятницу, 29 августа, стало известно, что авианосец HMS Prince of Wales, стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов), сломался у берегов Англии.

По данным The Daily Telegraph, корабль вышел днем ранее в направлении США для участия в совместных учениях с американскими и канадскими военными. Как сообщил изданию представитель Королевского ВМФ, возникла механическая проблема. О какой именно поломке идет речь, он не уточнил. В настоящее время авианосец стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш. По неофициальным данным, у корабля мог быть поврежден правый гребной вал.